Фото: АНО ДПО Точка г.Ялуторовск.

Проект «Аэробика – город в движении» собрал более 300 жителей Ялуторовска старшего поколения. Он начался 14 июля и продлится до конца сентября. По словам автора проекта и директора автономной некоммерческой организации «Точка» Светланы Ефимовой, они хотят привлечь как можно больше людей к занятиям физкультурой и спортом, пропагандировать здоровый образ жизни, пишет Тюменская линия.

- Проект нашел живой отклик у горожан. Мы разместили объявление о наборе женщин и мужчин 45 плюс для занятий аэробикой. В итоге собралось 300 человек. Мы их делим по группам. Занятия проводим два раза в неделю, - уточнила Светлана Ефимова.

Программа развития аэробики в Тюменской области нашли поддержку у городского комитета по физкультуре и спорту. Преподавателей города, занятых физкультурой и спортом, новому направлению обучает президент Тюменской областной федерации аэробики Дарья Аширова из Тобольска.