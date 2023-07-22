Как тюменцам приучить собаку к путешествиям на автомобиле

Для начала дайте собаке обнюхать машину, привыкнуть к ее виду и запаху. Фото: Виктория Гаврик

Опытный заводчик собак Дмитрий Могилевский дал рекомендации владельцам домашних животных, как приучить зверя к машине для дальних поездок. Опытные заводчики считают, что это нетрудно.

— Для начала дайте собаке обнюхать машину, привыкнуть к ее виду и запаху. Двери в салон держите открытыми, подождите пока собака заберётся в машину. Как только это произойдёт -попробуйте завести двигатель. Покормите четверолапого в салоне машины при закрытых дверях, — пояснил эксперт.

Для начала можно прокатиться с псом 5-10 минут, чтобы не напугать питомца и не отбить у него желания снова поехать с вами. Кроме того, стоит ограничить передвижение животного по салону автомобиля. Рекомендуется разговаривать с собакой ласково, можно кормить ее лакомствами.

Если вы собрались в дальнюю поездку, тогда понадобиться для собаки специальное автокресло или переноска. Она обязательно должна быть зафиксированной. Как рекомендуют эксперты, регулярно давайте собаке пить, а также останавливайтесь и выводите погулять. Чтобы предотвратить травмы, в дороге обязательно выводите питомца на поводке, пишет tmn.aif.ru.