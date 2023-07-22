На Туре в Тюмени прогулочный теплоход с 40 пассажирами сел на мель

Пока судно не облегчили, переместив людей на другой теплоход, он не смог выйти. Фото: Виктория Гаврик

Прогулочный теплоход сел на мель на Туре в Тюмени. ЧП произошло поздним вечером 21 июля 2023 года. Судно вместе с 40 пассажирами не смогло дальше плыть и зацепилось за топляки, а именно затонувшие бревна при сплаве. Об этом рассказали пассажиры теплохода в социальных сетях. Капитан сначала пытался вырулить на глубину, но у него ничего не вышло, тогда он подал сигнал в службу.

Пока судно не облегчили, переместив людей на другой теплоход, он не смог выйти.

— Прошло определенное количество времени, но мы так же стоим на месте, ракурс не поменялся. Вода мутная из-под винта выходит, — пояснили очевидцы в Telegram-канале «Тюмень №1».

Вызволить людей с теплохода удалось в течение получаса. Согласно данным гидропоста, уровень воды в Туре поднялся с отметки в -83 до -76. Однако ситуация с водоемом остается критичной. Из-под воды виднеется разный мусор и трубы.