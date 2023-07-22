Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 июля 2023 6:02

На Туре в Тюмени прогулочный теплоход с 40 пассажирами сел на мель

Пока судно не облегчили, переместив людей на другой теплоход, он не смог выйти
Серафима Краснова
Пока судно не облегчили, переместив людей на другой теплоход, он не смог выйти.

Пока судно не облегчили, переместив людей на другой теплоход, он не смог выйти.

Фото: Виктория Гаврик

Прогулочный теплоход сел на мель на Туре в Тюмени. ЧП произошло поздним вечером 21 июля 2023 года. Судно вместе с 40 пассажирами не смогло дальше плыть и зацепилось за топляки, а именно затонувшие бревна при сплаве. Об этом рассказали пассажиры теплохода в социальных сетях. Капитан сначала пытался вырулить на глубину, но у него ничего не вышло, тогда он подал сигнал в службу.

Пока судно не облегчили, переместив людей на другой теплоход, он не смог выйти.

— Прошло определенное количество времени, но мы так же стоим на месте, ракурс не поменялся. Вода мутная из-под винта выходит, — пояснили очевидцы в Telegram-канале «Тюмень №1».

Вызволить людей с теплохода удалось в течение получаса. Согласно данным гидропоста, уровень воды в Туре поднялся с отметки в -83 до -76. Однако ситуация с водоемом остается критичной. Из-под воды виднеется разный мусор и трубы.