Тюменские депутаты ищут охрану с баллончиками газа за 20 млн рублей

Эту сумму распределят на 2024 и 2025 годы. Фото: Татьяна Коркина

Депутаты Тюменской областной думы ищут охрану за 20 миллионов рублей. Аукцион открыли на официальном сайте «Госзакупки». Эту сумму распределят на 2024 и 2025 годы. Среди главных требований: наличие оружия, металлодетекторов и аэрозольных распылителей слезоточивого свойства.

— Дата и время окончания срока подачи заявок — 7 августа 2023 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 20 130 828,8 рубля, — указано в документации.

Напомним, в Тюмени за 2,5 миллиона рублей испытают на прочность мост Челюскинцев. После испытаний мост должен прослужить городу еще два года. В данный момент администрация города ищет подрядчика, который возьмется за эту работу и выполнит ее в установленные сроки.