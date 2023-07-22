Почти 500 врачей со всей России и зарубежных стран приехали на форум. Фото: Татьяна Коркина

Ревматологи из Тюменской области приняли участие в научном форуме. Медики тюменской ОКБ №1 посетили в конгрессе, посвященном столетию основателя государственной ревматологической службы России, академика РАН Насоновой В. А. Основной темой мероприятия стали аутоиммунные ревматические заболевания.

Почти 500 врачей со всей России и зарубежных стран приехали на форум. В центре внимания - обсуждение достижений в диагностики и лечении аутоиммунных и аутовоспалительных ревматических заболеваний у взрослых и детей.

— Прорывом последних лет стало внедрение генно-инженерных биопрепаратов. Сегодня они остаются наиболее эффективными, но и дорогими. Благодаря правительству и департаменту здравоохранения Тюменской области, такие препараты наши пациенты получают за счет региональной составляющей системы ОМС, — объяснила главный ревматолог области Ирина Патрикеева.

По словам медиков, заболевания ревматической природы могут развиться после перенесенной коронавирусной инфекции, причем, спустя несколько месяцев.