Футбольный клуб «Тюмень» занял второе место в турнирной таблице Первой лиги

Фото: ФК «Тюмень».

Футбольный клуб «Тюмень» стартовал в Первой лиге в числе лидеров. График матчей был опубликован до конца лета. Первая игра в сезоне прошла на родной земле, тюменцы одолели клуб «Химки» со счетом 3:1.

— Была борьба и большое желание победить. Мы давно не выступали в Первой лиге (с 2019 года — авт.), поэтому красота футбола отошла на второй план. Главное — результат. Мы его добились, — заявил главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков.

Команда оказалась на втором месте в турнирной таблице, на первом – московская «Родина». На третьем месте ФК «СКА-Хабаровск», одолевший «Шинник» со счетом 2:0. С этим клубом «Тюмень» встретится 23 июля. Это первый выездной поединок для наших игроков в новом сезоне, пишет «Вслух.ру».

До конца лета тюменские спортсмены проведут три выездных и три домашних матча. 30 июля «Тюмень» будет встречать «Енисей» из Красноярска, 6 августа - «Ленинградец» из Ленинградской области, 20 августа - «Динамо» из Махачкалы.

Отметим, с последними двумя командами наши футболисты сыграют впервые в истории клуба.