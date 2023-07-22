Фильм, снятый по сценарию жителя Тюмени, завоевал приз Международного кинофестиваля комедий

Фото: Шамиль Басаев.

Фильм, снятый по одноименному сценарию жителя Тюмени, завоевал приз Международного кинофестиваля комедий. Деятель искусства Шамиль Агаев написал сценарий короткометражного фильма «Харассмент», снялся в котором актер Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки».

Вместе с ним в фильме снимался актер дубляжа Илья Хвостиков. Съемки состоялись в Москве, пишет «Тюменская область сегодня». Короткометражка стала сатирой на культуру отмены, когда с людьми расторгают сотрудничество, бойкотируют за действия, совершенные многие годы назад.

Автор сценария отмечает, что идея истории родилась в 2018 году, когда каждую неделю появлялись новости о том, что кого-то уволили из сериала, с кем-то прекратили сотрудничество рекламодатели.

– Если изначально людей «отменяли» за домогательства – что мне понятно, то в какой-то момент это стали делать уже просто за слова. Это уже казалось жутко несправедливым. Последней каплей стала новость об увольнении Джеймса Ганна с поста режиссера «Стражей галактики» за якобы оскорбительные шутки, которые он писал у себя в Твиттере десять лет назад. Тогда я подумал: «Как далеко это может зайти? Если сегодня тебя увольняют за то, что ты грубо пошутил десять лет назад, то что будет завтра? Тебя не возьмут на работу за то, что ты плохо вел себя в детском саду? –пояснил Шамиль Агаев.

Сценарий оказался написан за несколько дней. По итогу получилась история про амбициозного телевизионного продюсера, который приходит на собеседование на престижный телеканал. Все идет хорошо до тех пор, пока не обнаруживаются записи о его проступках в детском саду. Светлову предстоит нелегкая задача: отстоять свои права, не оскорбив ничьих чувств. Камерная история, два главных героя, весь сюжет развивается по ходу собеседования.