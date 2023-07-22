Тюменскую область ждет тропическая погода

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В ближайшую неделю в Тюменской области температура воздуха будет держаться на уровне +30 градусов, а дожди станут идти часто. Подобная погода наблюдается, к примеру, в амазонских тропиках в Южной Америке.

В выходные 22 и 23 июля 2023 года в Тюменской области потеплеет до +27 градусов. В субботу дожди не ожидаются, в воскресенье - в северо-восточной границе региона.

В следующие дни температура воздуха практически не изменится. На юге Тюменской области, в том числе Тюмени, она составит в среднем +26...+28 градусов Цельсия, тогда как на севере около +24…+25 градусов.

При этом синоптиками обещаны ежедневные дожди. В основном они сосредоточатся в северной половине области. Однако, к примеру, 26 и 28 июля 2023 года прольются и в южных районах.