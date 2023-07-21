В павильоне «Ленфильма» с апреля 2022 года работает иммерсивная выставка «Пропавшие в кинохронике»

Фото: «Пропавшие в кинохронике» | ВКонтакте.

Уникальный выставочный проект, открытый в прошлом году на студии «Ленфильм» собрал 200 000 аудиторию и продолжает расти. Посетители полностью погружаются в атмосферу военных лет, оказываясь посреди реальных эпизодов, зафиксированных кинохроникерами. Как это работает и почему так популярно?

«Пропавшие в кинохронике» – это иммерсивная выставка, которая работает в пятом павильоне киностудии «Ленфильм». Иммерсивная означает, что посетитель не отгорожен от экспозиции стеклом или барьером, а оказывается в самом центре, буквально идет через декорации. Это позволяет человеку почувствовать себя участником представленного сюжета. Посетители проходят через места боев, госпиталь, бомбоубежище, заводской цех, помещение киностудии, слушая рассказы от имени персонажей этой своеобразной диорамы. Все залы объединяет то, что это эпизоды Великой Отечественной войны, подсмотренные и запечатленные военными корреспондентами, которые сохраняли для потомков память об ужасах этого времени и подвиге народа, который выстоял, несмотря ни на что.

Инсталляция создана творческой мастерской «Невский баталист» совместно с киностудией «Ленфильм». Художники в мельчайших деталях восстановили быт и атрибутику военного времени. Оружие, техника, форма – всё это можно разглядывать часами, удивляясь и выстроенным мизансценам, и вниманию авторов к каждой мелочи, пишут «Новые известия».

– Экспозиция многослойная, она построена так, чтобы было интересно посетителям с разным уровнем подготовки. Конечно, наша основная аудитория – это дети. К нам приходят семьи, записываются классы, приезжают группы школьников из других городов. Многие совмещают посещение экспозиции «Пропавшие в кинохронике» с экскурсией по киностудии «Ленфильм», – рассказала координатор творческой мастерской «Невский баталист» Маргарита Попова.

«Пропавшие в кинохронике» – это не искусство в себе, а проект, имеющий прикладное значение: с помощью современных подходов и технологий рассказать молодым людям о Великой Отечественный войне максимально честно и открыто. Поход на выставку – не просто развлечение, чтобы убить время. Это полноценное патриотическое воспитание, но без скучных лекций и банальных фраз, а через яркие образы и правильные эмоции. Поэтому проект был поддержан государством, помощь оказали Фонд президентских грантов, правительство Санкт-Петербурга и президентский Фонд культурных инициатив. Сейчас самое время подводить промежуточные итоги, насколько точно колоссальный труд художников и декораторов попал в цель и заинтересовал аудиторию. С апреля 2022 года, когда выставка начала работать, проект посетили 200 тысяч человек. Это отличный пример того, как можно эффективно тратить государственные деньги на патриотическое воспитание молодежи.

По словам генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова, проект «Невского баталиста» очень важен и для самой студии, которая в последние годы выходит из небытия: павильоны снова заняты под съемки, реставрируются исторические объекты, выходят новые фильмы.

– Выставка «Пропавшие в кинохронике» рассказывает в том числе и о фронтовиках – сотрудниках киностудии «Ленфильм», и популяризирует наши военные фильмы: это и «Двадцать дней без войны» с Юрием Никулиным, и «Ижорский батальон» – про защитников Колпино, «О тех, кого помню и люблю», «Женя, Женечка и «катюша» и другие. Опыт «Невского баталиста», который уже создал множество успешных панорам, очень нас вдохновляет, и, судя по большому интересу посетителей, панорама «Пропавшие в кинохронике» становится одним из культовых объектов на культурной и туристической карте города. На выставке всегда много детей и молодежи – это прекрасный пример патриотического воспитания, которое у всех нас сейчас в приоритете. Кстати, уже осенью рядом со входом на экспозицию мы откроем выставку, посвященную военному кино, которую делаем при поддержке города, – говорит Федор Щербаков.

О связи истории ВОВ, «Ленфильма» и Ленинграда, которые отражены на выставке, говорит и автор трехмерных панорам, руководитель творческой мастерской «Невский баталист» Дмитрий Поштаренко.

– Наша экспозиция реализована на площадке киностудии «Ленфильм». Это знаковое для нашего города место. Оно одновременно ленинградское и петербургское. Сотрудники киностудий, военные корреспонденты, актёры, рядовые солдаты, которые прошли Великую Отечественную войну. Ее для нас запечатлели, помогли прочувствовать, понять ее ужасы военные кинооператоры и фотографы. Они присутствуют в каждом эпизоде нашей панорамы. Это и Валентин Орлянкин, который снимал в Сталинграде. И Мария Сухова, которая погибла весной 1944 года. И кинооператор «Ленфильма» Вячеслав Горданов, снимавший в блокадном Ленинграде, – отметил Дмитрий Поштаренко.

Инсталляцию «Пропавшие в кинохронике» можно посетить в любой день со вторника по воскресенье. Проводятся экскурсии с аудиогидом и с экскурсоводами. Также команда музея проводит дополнительные мероприятия: лекции, квесты, кинопоказы.