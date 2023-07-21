Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июля 2023 12:55

В Тюменской области охотник случайно убил человека

Мужчина выстрелил из ружья в сторону глухаря, но попал в человека
Серафима Краснова
Мужчина выстрелил из ружья в сторону глухаря, но попал в человека.

Мужчина выстрелил из ружья в сторону глухаря, но попал в человека.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области охотник случайно убил человека. В суде состоялось заседание, на котором рассмотрели уголовное дело в отношении Вячеслава Полянского, он застрелил молодого парня. 21 октября 2022 года мужчина вблизи села Перевалово выстрелил из нарезного охотничьего ружья «Вепрь-КМ» в сторону участка местности около реки Пышма, целясь в глухаря.

Однако тюменец случайно попал не в дичь, а в мужчину, которого не видел.

– В результате выстрела потерпевшему причинены телесные повреждения, после которых наступила смерть. Трагедия случилась во время незаконной охоты Вячеслава Полянского, который стрелял, находясь в машине УАЗ «Патриот», – рассказали в пресс-службе судов.

Трагедия произошла на особо охраняемой природной территории государственного природного заказника «Успенский». Следующее судебное заседание по делу назначено на 9 августа.