Мужчина выстрелил из ружья в сторону глухаря, но попал в человека. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области охотник случайно убил человека. В суде состоялось заседание, на котором рассмотрели уголовное дело в отношении Вячеслава Полянского, он застрелил молодого парня. 21 октября 2022 года мужчина вблизи села Перевалово выстрелил из нарезного охотничьего ружья «Вепрь-КМ» в сторону участка местности около реки Пышма, целясь в глухаря.

Однако тюменец случайно попал не в дичь, а в мужчину, которого не видел.

– В результате выстрела потерпевшему причинены телесные повреждения, после которых наступила смерть. Трагедия случилась во время незаконной охоты Вячеслава Полянского, который стрелял, находясь в машине УАЗ «Патриот», – рассказали в пресс-службе судов.

Трагедия произошла на особо охраняемой природной территории государственного природного заказника «Успенский». Следующее судебное заседание по делу назначено на 9 августа.