Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В школы Тюменской области 1 сентября пойдут более 250 тысяч первоклассников. Образовательные учреждения будут полностью готовы к учебному году 16 августа. В 79% школ уже проведены необходимые работы, рассказал во время брифинга губернатор Тюменской области Александр Моор.

– В этом учебном году в школы пойдут почти четверть миллиона школьников (251 тысяча человек), из них 26,5 тысячи – первоклассники. В школах, которые строятся или идет капитальный ремонт, стоит задача к 1 сентября всё закончить, – пояснил глава региона.

Александр Моор во время рабочей поездки в Омутинский район ознакомился с тем, как будет организован образовательный процесс в капитально отремонтированной школе № 1. Теперь дети могут заниматься в научной лаборатории, кружках роботехники и управления квадрокоптерами.