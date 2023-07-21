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НовостиОбщество21 июля 2023 12:39

В школы Тюменской области 1 сентября пойдут более 250 тысяч первоклассников

Образовательные учреждения будут полностью готовы к учебному году 16 августа
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В школы Тюменской области 1 сентября пойдут более 250 тысяч первоклассников. Образовательные учреждения будут полностью готовы к учебному году 16 августа. В 79% школ уже проведены необходимые работы, рассказал во время брифинга губернатор Тюменской области Александр Моор.

– В этом учебном году в школы пойдут почти четверть миллиона школьников (251 тысяча человек), из них 26,5 тысячи – первоклассники. В школах, которые строятся или идет капитальный ремонт, стоит задача к 1 сентября всё закончить, – пояснил глава региона.

Александр Моор во время рабочей поездки в Омутинский район ознакомился с тем, как будет организован образовательный процесс в капитально отремонтированной школе № 1. Теперь дети могут заниматься в научной лаборатории, кружках роботехники и управления квадрокоптерами.