Ситуация на вторичном рынке авто сейчас по сравнению с началом 2023 года значительно ухудшилась. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени начался дефицит автомобилей с пробегом. Найти подходящий вариант «на ходу» становится всё сложнее, а цены стремительно растут.

– Цены растут в режиме реального времени. Немного замирают, потом снова идут вверх. Многое зависит от принятия решений на уровне государства. Снова подняли утилизационный сбор. Следовательно, ожидается подорожание как новых, так и автомобилей с пробегом, – рассказал автоэксперт Василий Некрасов.

Специалист отмечает, что ситуация на вторичном рынке авто сейчас по сравнению с началом 2023 года значительно ухудшилась. Потенциальные клиенты обращаются за рекомендациями и печально констатируют, что ничего хорошего не могут найти. Причем речь идет как о ходовых марках в пределах одного миллиона рублей, так и о премиальном сегменте.

Немного лучше ситуация с японскими автомобилями, которые перегоняют через Владивосток, пишет «Мегатюмень». Именно такие машины пользуются спросом из-за простоты в обслуживании.