Житель Тобольска объявил голодовку из-за конфискации его автомобиля

Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети ВКонтакте.

В Тобольске мужчина объявил голодовку из-за того, что судебные приставы отобрали у него автомобиль. Житель вышел на одиночный пикет к местному рынку с плакатом. Фотографии митингующего появилась в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». По словам тоболяка, он почти неделю пьет воду в знак протеста, ведь машина является его единственным источником дохода.

«Мужчина пояснил, что авто конфисковали за штрафы. Он таксовал. Суд проходил без его ведома, приходилось работать, зарабатывать на жизнь и лекарства», – сообщают в группе «Типичный Тобольск».

Редакции «КП» в пресс-службе УФССП Тюменской области рассказали, автомобиль у мужчины забрали не из-за штрафов, а из-за невыплаченной компенсации ущерба пострадавшим в ДТП людям. Автомобиль нарушителя продадут на торгах.

– Данный гражданин является должником по исполнительным производствам о возмещении ущерба тоболякам, пострадавшим по его вине в ДТП. Должник знал о своих обязательствах, но добровольно платить не желал, скрывался от судебного пристава-исполнителя, поэтому у него арестовали имущество. После реализации автомобиля на торгах необходимая сумма будет возмещена потерпевшим гражданам, – пояснили в пресс-службе судебных приставов Тюменской области.

Напомним, мы рассказывали, что трансгендера объявили в розыск судебные приставы в Тюмени за долги по алиментам.