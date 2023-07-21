39 жителей Тюменской области завершили обучение в четвертой «Школе фермера» по овцеводству

Автор фото: Александр Данилов

Три месяца обучения, около 252 учебных часов, 39 слушателей, 30 из которых учились на бюджете и 9 – за собственные средства, и колоссальный опыт, который получили аграрии. Таковы итоги четвертой «Школы фермера», посвященной вопросам развития овцеводства, – совместного проекта Россельхозбанка, департамента агропромышленного комплекса Тюменской области и ГАУ Северного Зауралья.

По словам ректора Государственного аграрного университета «Северного Зауралья» Елены Бойко, в этот раз в группе собрались слушатели, которые серьезно настроены на получение знаний по овцеводству.

– Каждая «Школа фермера» отличается, и каждому направлению можно дать свою характеристику, – говорит Елена Григорьевна. – В этом году у нас сложилась серьезная, дружная семья, настроенная на развитие агропромышленного комплекса Тюменской области. Слушатели задавали глубокие вопросы, ответы на которые порой приходилось искать у специалистов из других регионов и в специализированной литературе. Немаловажно, что для этой «Школы фермера» мы серьезно подошли к обучению наших спикеров. Большой акцент сделали на получении практических знаний, хотя в процентном соотношении теории и практики было 50/50 процентов.

Автор фото: Александр Данилов

Как отметил директор Тюменского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Михаил Стебихов, с их стороны форма поддержки «Школы фермера» делится на две части: финансовую и нефинансовую.

– Что касается финансовой формы, то специалисты банка прямо на «Школе фермера» рассказывают обо всех имеющихся финансовых инструментах. Я очень доволен, что «Школа фермера» продолжается. Уверен, что если ученик правильно усвоил материал, то как минимум 50 процентов полученных знаний пойдут ему на пользу. По окончании «Школы фермера» мы остаемся со слушателями на связи, спрашиваем о их проблемах, следим за их ростом. И большинство выпускников становятся успешными, – отметил Михаил Стебихов.

По словам начальника управления по животноводству департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Рустема Бетляева, основной состав учеников «Школы фермера» знает гораздо больше об овцеводстве, чем многие специалисты по организации крупных производств.

– Люди пришли учиться не для галочки, а для получения современных знаний, – считает Рустем Османович. – На «Школе фермера» сформировался коллектив единомышленников, которые в компетентной среде могут натренировать любую идею. Среди них есть те, которые только начинают, а есть те, которые уже на серьезном пути. Однако формат технологического обучения требует продолжения комплексного развития сельского хозяйства.

Автор фото: Александр Данилов

Сейчас в Тюменской области прорабатывают возможность проведения пятой «Школы фермера».

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