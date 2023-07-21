В Тюменской области собака покусала 10-летнего мальчика на велосипеде

Фото: прокуратура Тюменской области.

В Тюменской области владелица собаки, которая покусала 10-летнего мальчика, выплатит компенсацию родителям ребенка на сумму около 10 тысяч рублей. Прокуратура региона проводит проверку по обращению женщины, чей сын пострадал от нападения животного.

По данным ведомства, в апреле 2023 года в селе Аромашево собака покусала мальчика, когда он проезжал мимо на велосипеде. Ребенок получил рану левой голени.

– Хозяйка собаки была установлена после происшествия, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

К хозяйке предъявили исковое заявление в пользу несовершеннолетнего. Оно было удовлетворено в полном объеме.