Житель Тюменской области отказался от переезда в Турцию из-за угрозы землетрясения

Предприниматель давно вынашивал планы переезда в другую страну.

Тюменец рассказал, почему решил уехать из Турции. Предприниматель Сергей Тюменцев приехал вместе с семьей на постоянное место жительство в город Мерсин, но через пару недель решил вернуться, пишет «ФедералПресс».

– В конце декабря турки перестали выдавать вид на жительство по аренде, и легально можно было остаться только при покупке квартиры, – объяснил бизнесмен.

Предприниматель давно вынашивал планы переезда в другую страну, выбирал между Аргентиной и Турцией. В итоге он остановил выбор на более близкой стране, куда выехал со всей семьей в ноябре. В Мерсине мужчина занимался бегом, строил дальнейшие планы на жизнь. Два страшных землетрясения полностью изменили планы тюменца. Миллионный город находился примерно в 300 км от эпицентра катастрофы. Легкие толчки люди почувствовали ночью, турки первыми начали покидать квартиры. Россияне вышли позже, стояли под дождем во дворе.

Еще один толчок произошел на следующий день. Уроженец Ишима рассказал, что сначала планировал приобрести квартиру в Мерсине, но после землетрясения планы полностью поменялись.

Без покупки жилья семья могла легально находиться в Турции 60 дней. После очередных толчков и эвакуации Сергей принял решение вернуться домой.