В Тюмени на КПД полицейские задержали парня в трусах по делу о краже

Фото: скриншот с видео.

Стали известны некоторые подробности драмы, которая разыгралась 20 июля на КПД, в районе Текстильной и Парфенова. Сотрудники полиции скрутили неадекватного мужчину в трусах. Момент задержания сняли читатели издания и прислали нам. Девушка задержанного устроила истерику, она кричала оперативникам, что ее избивают.

– Сотрудники полиции прибыли на место происшествия по сообщению о бытовом конфликте. В ходе проверки было установлено, что мужчина может быть причастен к преступлению имущественного характера. В связи с чем он был задержан, – рассказал редакции «КП» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Отметим, что к имущественным преступлениям относятся правонарушения, обычно связанные с частной собственностью, включающие, помимо прочих преступлений, кражу со взломом, воровство, кражу, угон автомобилей, поджог, кражу в магазинах и вандализм.

Напомним, что во время задержания буйные молодые люди оскорбляли полицейских, усиленно сопротивляясь. Несмотря на то что родственница девушки принесла обувь и штаны задержанному, тот практически отказался одеваться и с голым торсом, в наручниках, отправился в машину дежурной части.