В число популярных направлений летом у жителей Тюмени попали Анапа, Геленджик и Сочи

Фото: Коркина Татьяна.

Этим летом на курортах Черноморского побережья уже побывало на 18% больше туристов из Тюменской области, чем годом ранее. Более 80% любителей пляжного отдыха из нашего региона предпочли Сочи другим популярным локациям Краснодарского края, — к таким выводам пришли аналитики МегаФона, на основе анализа обезличенных данных онлайн-трафика с помощью инструментов Big Data.

Ежегодно Краснодарский край посещает более 15 миллионов человек. В летний сезон турпоток наиболее активен. Города и поселки принимают гостей вдоль всего побережья — от Анапы до Сочи. Можно выбрать локацию под любой запрос и ожидания: для отдыха с детьми, молодежи или тех, кто хочет полностью отключиться от городской суеты.

По данным аналитиков, 84% туристов из Тюменской области, которые отправились в Краснодарский край, провели отпуск в Сочи. Тюменцы, наряду с москвичами, петербуржцами, самарцами и югорчанами, входят в топ-20 регионов, жители которых предпочитают отдых на этом курорте.

Следующие в рейтинге популярности — Анапа, Геленджик и Новороссийск. И хотя, в каждой из этих локаций турпоток жителей Тюменской области в 10 раз меньше, чем в Сочи, число любителей этих направлений увеличилось на 18%.

Помимо солнцезащитного крема, панам и сланцев абоненты не забыли взять с собой и смартфоны. Находясь на береговых линиях в первую половину лета, они активно выходили в Сеть, а также совершали и принимали звонки. По данным исследования мобильная активность жителей Тюменской области выросла на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тюменцы проговорили более 295 тысяч минут, равные 7 месяцам беспрерывного общения. Фото и видео любители морского отдыха отправили не менее чем на 20 тысяч гигабайт. Этого объема данных хватит на непрерывный просмотр в течении полутора лет российского сериала «Отпуск». Его съемки проходят в Геленджике, а в главных ролях – популярные молодежные актеры и блогеры.

Для того, чтобы предоставить стабильный доступ к современным цифровым услугам и сервисам для многочисленных гостей Краснодарского края, МегаФон развивает инфраструктуру связи. С начала года оператор построил и модернизировал свыше 235 объектов связи в более чем 30 населенных пунктах региона. Путешественники могут загружать карты, звонить близким, делиться контентом в социальных сетях и мессенджерах в любое удобное для них время.