В Тюмени на Ямской насмерть разбился водитель, лишенный прав за пьяную езду

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

В пятницу, 21 июля 2023 года, в Тюмени на Ямской, 115 разбился водитель Ford. 51-летний мужчина въехал в дерево и скончался на месте от полученных травм. Трагедия случилась глубокой ночью, машину разорвало напополам.

— Мужчина лишен права управления транспортом за пьяное вождение в 2021 году, водительское удостоверение в ГИБДД он не сдавал, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, на Московском тракте 8 июля 2023 года молодой мотоциклист ехал прямо по мосту, водитель такси повернул на двойной сплошной. В результате произошло столкновение с автомобилем. Транспортные средства вспыхнули одновременно. Мотоциклист скончался в больнице после нескольких дней, проведенных в реанимации.