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НовостиПроисшествия21 июля 2023 5:39

В Тюменской области 21 июля 2023 года объявлено новое штормовое предупреждение

В ближайшие сутки ожидается слабая геомагнитная буря
Серафима Краснова
В ближайшие сутки ожидается слабая геомагнитная буря.

В ближайшие сутки ожидается слабая геомагнитная буря.

Фото: Виктория Гаврик

Штормовое предупреждение из-за жуткой погоды в Тюменской области перенесли на 21 июля. В регионе метеорологи вновь прогнозируют сильный ветер с грозой. Стихия обрушится на Тюмень и область в пятницу, 21 июля, вечером. Сотрудники МЧС призывают граждан быть бдительными и готовыми к непогоде.

«21 июля ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах туман, ветер южный, юго-западный, 5 – 10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура +12...+17 °C. Днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, юго-западный, 5 – 10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура +22...+27 °C», – указано в прогнозе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, что в ближайшие сутки также ожидается слабая геомагнитная буря. Согласно открытым данным, в период магнитной бури метеозависимые люди могут столкнуться с различными «неудобствами» – от недомогания до обострения хронических заболеваний.