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НовостиПроисшествия21 июля 2023 5:29

Под Ялуторовском автомобиль сбил семью маленьких кабанов

Водителю грозит штраф на сумму свыше 90 тысяч рублей
Серафима Краснова
Фото: Противопожарная служба Тюменской области.

Фото: Противопожарная служба Тюменской области.

Семья кабанов стала жертвой аварии на 17-м километре трассы Ярково – Ялуторовск в первом часу ночи.

– Пожарные отдельного поста № 133 села Петелино противопожарной службы Тюменской области незамедлительно среагировали. Прибыв к месту вызова, отключили АКБ, – рассказали в Противопожарной службе Тюменской области.

Фото: Противопожарная служба Тюменской области.

Фото: Противопожарная служба Тюменской области.

По версии спасателей, стадо маленьких кабанов выбежала на проезжую часть. Животные погибли.

Напомним, что за смерть диких зверей автомобилисту грозит штраф за сумму свыше 90 тысяч рублей. По 30 тысяч за отдельного кабана. Штраф выписывают сотрудники лесохозяйства.