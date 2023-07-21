Житель Тюмени контрабандой вывез в Казахстан лес хвойных пород на 7 млн рублей

Мужчина причинил материальный ущерб экологии региона на 7 млн рублей. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени поймали «черного» лесоруба, который вывез за границу в общей сложности порядка 1450 кубических метров древесины. Мужчина причинил материальный ущерб экологии региона на 7 миллионов рублей. 47-летнего контрабандиста задержали сотрудники ФСБ Курганской и Тюменской областей.

– Приняты к производству уголовные дела в отношении жителя Тюмени, подозреваемого в контрабанде леса. Следствием установлено, что 47-летний житель Тюмени по поддельным фитосанитарным сертификатам на пиломатериалы хвойных пород неоднократно вывозил через границу лес, в общей сложности 1450 кубических метров древесины на сумму 7 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.