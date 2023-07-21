Слесаря-сварщика в Тюмени затянуло в ленточный конвейер на бетонном заводе

Мужчина получил множественные травмы грудной клетки. Фото: Татьяна Коркина

Работник предприятия по производству товарного бетона в Тюмени получил тяжелую травму. Трагедия произошла 13 апреля в районе 10 часов вечера со слесарем-сварщиком на заводе ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН». Сотрудник предприятия заступил на смену в ночь. Слесаря попросили посмотреть ленточный конвейер, который ушел в сторону ленты.

Работник взял гаечный ключ и пошел в цех. Через некоторое время мастер смены направился в цех, чтобы проверить, как идет работа. Навстречу выбежал рабочий и сообщил, что слесаря-сварщика затянуло между лентой и барабаном.

– В результате пострадавший получил множественные травмы грудной клетки, – рассказали в пресс-службе Гострудинспекции Тюменской области.

В ходе проверки специалисты установили, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. Например, отсутствие контроля со стороны работодателя за исполнением дисциплины труда, нормативных требований охраны труда при выполнении работ. С работником не была проведена лекция по охране труда. Кроме того, он был допущен к работе без проведенного обязательного медицинского осмотра.

Руководство компании будет привлечено к административной ответственности за выявленные нарушения, заявили в ведомстве.