Жителям Тюменской области могут увеличить штрафы за неявку в военкомат

Санкции для уклонистов подняли до 50 тысяч рублей. Фото: Виктория Гаврик

Жителям Тюменской области планируют увеличить штрафы за неявку в военкомат. Ранее санкция предусматривала выплату в 3 тысячи рублей, но в связи с изменениями она будет составлять 50 тысяч рублей.

Кроме того, инициаторы проекта предлагают штрафовать жителей за несообщение в военкомат об изменениях семейного положения, местожительства или места работы. За эти нарушения тюменцам грозит штраф на сумму в 20 тысяч рублей.

Дополнительной инициативой стало введение штрафов за неисполнение оповещения и явки граждан по частичной мобилизации. Размеры штрафов достигают 500 тысяч рублей. Также уклонистов от медицинского обследования по направлению призывной комиссии будут штрафовать на 25 тысяч рублей.

Санкции касаются и тех, кто потерял документы о воинском учете или испортил.

Отметим, что в случае принятия законопроект должен вступить в силу с 1 октября 2023 года, то есть с даты начала осеннего призыва.