В Тюмень и область на смену дождям и грозам придет другая погодная напасть

Фото: Главное управление МЧС России по Тюменской области.

Дождливая погода с грозами и градом в Тюменской области скоро закончится. Вместо этого в регионе снова ожидается жара, которую можно назвать еще одной погодной напастью. Так, если в первые дни недели температура в Тюмени и по региону будет составлять, по информации синоптиков, от +21 до +25 градусов, то к концу недели воздух станет заметно горячее.

В частности, с 28 июля температура по области поднимется до +29 градусов; а в субботу, 29 июля 2023 года, дневная температура в Тюмени составит около +31 градуса, по региону ожидается до +33 градусов.

Впрочем, дождь, судя по прогнозу, на следующей неделе тоже заглянет в регион: 26 июля он пройдет в Тюмени по юго-западной части области.

Отметим, 21 июля в Тюменской области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах туман, ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура +12...+17. Днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура от +22 до+27 градусов.