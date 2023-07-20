Шестикилометровая пробка образовалась в южной части Тюмени 20 июля

Заторы появились на улицах Дружбы, Щербаков и в центре города.

Шестикилометровая пробка образовалась в южной части Тюмени в четверг, 20 июля. Автомобили застопорились на следующих улицах: Закалужской, Федюнинского, Мельникайте и Московском Тракте. По данным открытых интернет-карт, аварии на этих промежутках дорог не зафиксированы. Пробки есть на улицах Дружбы, Щербакова и в центре города.

Согласно данным на 18:30, в Тюмени произошло четыре ДТП, о пострадавших в Госавтоинспекции не сообщают. На 50 лет Октября и Максима Горького идут ремонтные работы. В целом сервис оценивает ситуацию с пробками на тюменских дорогах в девять баллов.

Напомним, что 19 июля из-за урагана и сильнейших ливней в городе образовались десятибалльные пробки. В час пик произошло сразу 10 аварий. За сутки в городе выпала четверть месячной нормы осадков, последствиями непогоды до сих пор занимаются дорожные службы.