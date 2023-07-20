В Тюмени у трех остановок изменятся названия с 21 июля

Остановочный пункт «ПМК 8» переименован в «ул. Буровиков». Фото: Татьяна Коркина

С 21 июля в Тюмени сразу три остановки сменят названия. По данным городской администрации, остановочный пункт «Школа № 30» получит новое наименование – «Ул. Мира» для маршрутов регулярных перевозок № 52, № 60. Одновременно остановочный пункт «ПМК 8» переименован в «Ул. Буровиков» для маршрутов регулярных перевозок.

– Остановочный пункт «Автобаза» также отныне будет называться «Ул. Буровиков» для маршрутов регулярных перевозок №№ 4, 4д, 37, 48, 51, 51д, 120, 120к, 128, 128к, 129, 129к, 146, 148, 149, 152, 152к, – рассказали в тюменской мэрии.

Расписание для пассажиров общественного транспорта тюменцы могут посмотреть в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», а также узнать по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы.