Прожорливые гусеницы лугового мотылька атаковали Тюменскую область

Фото: ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

В четверг, 20 июня 2023 года, специалисты Россельхозцентра сообщили о нашествии прожорливых гусениц лугового мотылька в Абатском районе. Ученые утверждают, что в начале июля в Абатском районе произошел массовый выход гусениц лугового мотылька.

Несмотря на то что погодные условия были неблагоприятны для вредителя (жара выше +30 градусов и отсутствие дождей), на посевах сельскохозяйственных культур яйцекладка бабочек лугового мотылька была нежизнеспособна, а гусеницы которые все же вышли на посевы гороха, рапса и зерновых были малочисленны, вредитель смог сохраниться в больших количествах возле водоемов и на сырых заболоченных участках, а также на посадках в огородах, на поливе.

– Именно там бабочка лугового мотылька массово провела яйцекладку, и именно с участков возле рек и озёр в первых числах июля подвижные и прожорливые гусеницы выползли на огороды, сгрызая растения, что попадались на пути. Пострадали в первую очередь посадки у жителей деревень и сёл, участки которых располагались возле водоемов и территорий, заросших сорняками, в частности лебедой, так как это предпочитаемое растение для питания гусениц, – пояснили в пресс-службе Россельхозцентра Тюменской области.

По данным ведомства, посевы сельскохозяйственных товаропроизводителей пострадали значительно меньше. Всего, по данным агрономов по защите растений в Абатском районе, на посевах сельскохозяйственных культур вредитель обнаружен был на площади более 1300 га, численность гусениц превышала установленный порог в 2 раза. Специалистам удалось оперативно провести защитные инсектицидные обработки посевов и уничтожить прожорливых насекомых.