Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал, как изменится территория у Затюменского экопарка. Мэр провел два совещания, посвященных вопросам благоустройства территории, а также разработке концепции преобразования центра города в пределах улицы Первомайской.

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

По словам Руслана Кухарука, вопрос расширения зоны экопарка ранее был рассмотрен на совещании с губернатором Тюменской области. Участники обсудили ход подготовки проектной документации.

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

– Хочу сказать, что эти территории не входят в границы лесопарка и на протяжении многих лет используются спортсменами, различными организациями. Реновация позволит на месте старых зданий и спортивных объектов создать новые: футбольное поле, хоккейную коробку, детские игровые площадки и спортивный центр с пунктом проката, – рассказал Руслан Кухарук в соцсетях.

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

В перспективе на Первомайской появится новое футбольное поле и различные по функционалу спортивные площадки, будет зона амфитеатра и территории для тихого отдыха. Проектом предусмотрены прогулочные дорожки, лавочки, вечернее освещение и другая инфраструктура. Дополнительно будет высажено более сотни деревьев.

В рамках концепции развития улицы Первомайской предлагается сделать ее более привлекательной для туристов и зеленой.