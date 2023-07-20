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НовостиОбщество20 июля 2023 11:17

В Тюмени за 2,5 млн испытают на прочность мост Челюскинцев

После испытаний мост должен прослужить городу еще два года
Виктория Гаврик
После испытаний мост должен прослужить городу еще два года.

После испытаний мост должен прослужить городу еще два года.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени планируют провести испытания, которые покажут, насколько прочен мост Челюскинцев через Туру. В данный момент администрация города ищет подрядчика, который возьмется за эту работу и выполнит ее в установленные сроки.

«Подрядчик должен провести ряд испытаний, которые определят техническое состояния моста. После определить дефекты, снижающие грузоподъемность, долговечность и безопасность движения. Также в стоимость работ входит разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и необходимому ремонту моста», – указано в документации, которая есть в распоряжении редакции «КП».

На мосту Челюскинцев установят специальные датчики, которые зафиксируют воздействие статической и динамической нагрузки в виде 18 загруженных самосвалов, общий вес каждой грузовой машины составит несколько десятков тонн.

«Технический отчет по результатам этого испытания будет содержать информацию о фактическом состоянии мостового сооружения, его грузоподъемности, оценку прочности его конструкций, рекомендации по дальнейшей эксплуатации», – говорится в отчете властей.

После испытаний мост должен прослужить городу еще два года с даты подписания сторонами документа о приемке. Стартовая цена контракта – 2,5 миллиона рублей. Результаты аукциона станут известны после 26 июля 2023 года.

Ранее мы писали, что в Тюмени к 2040 году построят вторую объездную. Новое кольцо свяжет несколько трасс около города. Магистраль станет продолжением старой объездной, она пройдет через Салаирский, Ирбитский и Московский тракты.