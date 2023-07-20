В Тюмени за 2,5 млн испытают на прочность мост Челюскинцев

После испытаний мост должен прослужить городу еще два года. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени планируют провести испытания, которые покажут, насколько прочен мост Челюскинцев через Туру. В данный момент администрация города ищет подрядчика, который возьмется за эту работу и выполнит ее в установленные сроки.

«Подрядчик должен провести ряд испытаний, которые определят техническое состояния моста. После определить дефекты, снижающие грузоподъемность, долговечность и безопасность движения. Также в стоимость работ входит разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и необходимому ремонту моста», – указано в документации, которая есть в распоряжении редакции «КП».

На мосту Челюскинцев установят специальные датчики, которые зафиксируют воздействие статической и динамической нагрузки в виде 18 загруженных самосвалов, общий вес каждой грузовой машины составит несколько десятков тонн.

«Технический отчет по результатам этого испытания будет содержать информацию о фактическом состоянии мостового сооружения, его грузоподъемности, оценку прочности его конструкций, рекомендации по дальнейшей эксплуатации», – говорится в отчете властей.

После испытаний мост должен прослужить городу еще два года с даты подписания сторонами документа о приемке. Стартовая цена контракта – 2,5 миллиона рублей. Результаты аукциона станут известны после 26 июля 2023 года.

Ранее мы писали, что в Тюмени к 2040 году построят вторую объездную. Новое кольцо свяжет несколько трасс около города. Магистраль станет продолжением старой объездной, она пройдет через Салаирский, Ирбитский и Московский тракты.