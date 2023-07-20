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НовостиПолитика20 июля 2023 10:49

Губернатор Александр Моор поблагодарил депутатов Тюменской области за поддержку

Моор 20 июля подал документы на выборы в областную избирательную комиссию
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил депутатов поселений и муниципальных районов, а также городских округов, которые поставили подписи за его повторное выдвижение на пост руководителя региона. В своем обращении он отметил важность их поддержки.

– Спасибо депутатам поселений, муниципальных районов, городских и муниципальных округов Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа за доверие и поддержку, – добавил Александр Моор в социальных сетях.

Отметим, что за кандидатуру нынешнего губернатора проголосовали 200 человек. Таким образом, за Моора выступило большинство представителей властей.

Напомним, что Александр Моор 20 июля подал документы на выборы в областную избирательную комиссию. Он стал первым из кандидатов в тюменские губернаторы, кто подал заявку на регистрацию.