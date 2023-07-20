Фонд «Защитники Отечества» с 1 июня в УрФО принял более 4 тысяч обращений

Фото: официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

На Урале с 1 июня 2023 года работает региональное отделение фонда «Защитники Отечества». За полтора месяца по округу сотрудники приняли 4 234 обращения. Сегодня были подведены итоги работы фонда.

– Первые месяцы работы филиалов показали, что люди идут в фонд с очень разными проблемами. По большинству из них приходится работать адресно, в индивидуальном порядке. Сотрудники отделений предметно разбираются с каждым вопросом, подключают к решению необходимые организации и ведомства. Но самое главное – добиваются результата и не оставляют людей один на один с их трудностями, – заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Зачастую вопросы связаны с оформлением документов, получением статуса ветерана или инвалида боевых действий, с выплатами и другими мерами поддержки, медицинской реабилитацией и психологической помощью. Есть обращения по трудоустройству, бытовым вопросам, поиску бойцов в зоне специальной военной операции, переставших выходить на связь, и другие.