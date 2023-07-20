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НовостиОбщество20 июля 2023 9:35

В соцсетях появилась информация, что ребенку отрубило пальцы на спортплощадке в Тюмени

Трагедия произошла в минувшие выходные
Серафима Краснова
Трагедия произошла на минувших выходных.

Трагедия произошла на минувших выходных.

Фото: Татьяна Коркина

В тюменских группах в социальных сетях опубликовали информацию о том, что якобы 7-летняя девочка отрубила себе пальцы на спортивной площадке у ТРЦ «Фаворит». Трагедия, по словам пользователей, произошла в минувшие выходные.

«На площадке за «Фаворитом» девочке отрубило пальцы. По неосторожности девочка начала поднимать установку, не справилась, и ей отрубило пальцы. Скорую ждали минут сорок», – рассказали в группе «Мамочки Тюмень».

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что обращения в скорую помощь по данному происшествию не поступало.