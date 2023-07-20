На Тюменскую область надвигается жуткая погода. Фото: Виктория Гаврик

Региональное МЧС в четверг, 20 июля 2023 года, предупреждает, что в регионе ожидается сильный ветер, дождь, гроза и град. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды во второй половине дня.

По данным ГУ МЧС России, после 17:00 20 июля местами по Тюменской области ожидаются локальные неблагоприятные явления: кратковременные дожди, сильная гроза, град, шквалистый ветер порывами до 18 м/с.

– Грозы, град и дожди прогнозируются в Тюменской области сегодня, 20 июля. О неблагоприятных погодных условиях в регионе предупредили в ГУ МЧС России по Тюменской области. Сегодня облачно, с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы, град, – пояснили в информационном центре правительства Тюменской области.

В связи с надвигающейся жуткой погодой МЧС просит жителей не находиться вблизи линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций. Также спасатели не советуют парковать вблизи них машины и оставлять детей без присмотра.

При выпадении крупного града не следует выходить из дома, также нельзя пользоваться электроприборами, поскольку град обычно сопровождается грозой. Если сильный ветер или град застали вас на улице, укройтесь в подъезде, но не прячьтесь около стен домов.

О последствиях непогоды 19 июля, урагана и града мы рассказывали в отдельном материале.