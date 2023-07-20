Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Тюмени за три часа 19 июля

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук оценил последствия ливня в городе. По словам руководителя, меры, предпринятые городскими службами для устранения последствий сильного ливня и ветра, рассмотрели на утреннем селекторном совещании. Мэр поставил перед городскими службами задачу устранить последствия стихии максимально быстро.

– Дождь шел с разной интенсивностью. Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Тюмени менее чем за три часа, – отметил Руслан Кухарук в соцсетях.

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Больше всего осадков зафиксировано в центре Тюмени и Восточном округе. За сутки в городе было откачано 2 240 кубических метров воды, несколько сотен единиц техники работали на территориях всю ночь.

– Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком, поэтому бригадами дорожных служб выполнялась оперативная работа по очистке от мусора водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды, – подытожил мэр.

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Подтопления в Тюмени фиксируются и сегодня утром, 20 июля 2023 года. Оставить заявку жители могут через портал «Тюмень – наш дом» или написать в группы администрации города Тюмени.

О последствиях града и урагана в городе мы рассказывали в отдельном материале.