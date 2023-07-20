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НовостиОбщество20 июля 2023 5:41

Туман в Тюмени помешал самолету из Москвы приземлиться

«Боинг» был вынужден проследовать на аэродром Омска
Серафима Краснова
Боинг был вынужден проследовать на аэродром Омска.

Боинг был вынужден проследовать на аэродром Омска.

Фото: Татьяна Коркина

Туман, окутавший Тюмень, стал помехой в работе авиаперевозок. Сегодняшний рейс из московского аэропорта Шереметьево должен был приземлиться в Тюмени ранним утром, но самолет задержали, а борт попросили проследовать до ближайшего аэропорта в Омске.

Самолет прибыл в Тюмень с опозданием на один час – в 9:22. Сейчас в Рощино идет посадка. Пассажиры прибыли в Тюмень.

Напомним, что самолет рейса Тюмень – Бишкек врезался в осветительную мачту в аэропорту Рощино. На борту находилось более 130 человек.

О последствиях непогоды, урагана и града, мы рассказывали в отдельном материале.