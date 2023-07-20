В Тюмени 19 июля жители дома на улице Чаплина нашли подозрительный предмет

Фото: Управления Росгвардии по Тюменской области.

В среду, 19 июля 2023 года, в Тюмени на улице Чаплина в подъезде дома жильцы обнаружили подозрительный предмет. Сотрудники Росгвардии провели обследование и идентифицировали находку. Ею оказался муляж гранаты Ф-1, не представляющий опасности для населения, рассказали в правительстве Тюменской области.

– Специалисты Управления Росгвардии по Тюменской области только что сообщили, что провели обследование и идентифицировали находку как муляж гранаты Ф-1, не представляющий опасности для окружающих, – пояснили в пресс-службе Росгвардии Тюменской области.

Оперативники, обращаясь к горожанам, напоминают, что если тюменцы увидели подозрительный предмет, то необходимо сообщить о нем по номеру 112. Трогать подозрительные предметы категорически запрещено.

Напомним, что возле площади 400-летия Тюмени охранники нашли бесхозную подозрительную сумку.