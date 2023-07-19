Предложения ямальских депутатов учли в федеральном законопроекте о северном завозе

Фото предоставлено законодательным собранием ЯНАО

Ямальские депутаты приняли участие в заседании Комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. После первого чтения законопроекта парламентарии совместно с правительством округа разработали и направили ряд предложений по усовершенствованию важного для региона документа.

– Сегодня получили обратную связь от коллег из Госдумы: наши предложения вошли в обновлённый вариант законопроекта. В частности, закреплено право высших исполнительных органов субъектов оказывать господдержку собственникам инфраструктурных объектов опорной транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза, – отметил спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.

Закрепление системы северного завоза на федеральном уровне позволит снизить издержки, связанные с доставкой, что в лучшую сторону повлияет не только на сроки доставки товаров первой необходимости, но и на их стоимость.

Фото предоставлено законодательным собранием ЯНАО

– Северный завоз жизненно важен для ямальцев. За короткий период речной навигации на отдалённые территории доставляется запас топлива и продуктов питания. Это позволяет властям обеспечить зимой тепло в домах, соцучреждениях и на предприятиях, а северянам – закупить продукты на долгую арктическую зиму, – отметил первый заместитель председателя ямальского парламента, председатель Комитета Законодательного собрания ЯНАО по экологии, промышленности и ЖКХ Алексей Ситников.

На Ямале жизненно важные товары поставляют в 31 отдаленный и труднодоступный посёлок с общей численностью жителей более 43 тысяч. Среднегодовой объем завоза превышает 120 тыс. тонн груза.

Новый закон сделает процесс северного завоза более прогнозируемым и прозрачным. Для этого планируется ввести специализированную систему мониторинга, в которой будет объединена вся информация – от планов проведения закупок до движения грузов.