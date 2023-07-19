Из-за урагана Тюмень сковали девятибалльные пробки

Километровые заторы образовались на центральных улицах города. Фото: Татьяна Коркина

Накрывший Тюмень ураган с дождем и градом изменил дорожную ситуацию в городе. Километровые заторы образовались на центральных улицах. По данным открытых интернет-карт, на дорогах фиксируются девятибалльные пробки.

Заторы зарегистрированы на Старотобольском тракте, Мельникайте, Профсоюзной, Республики, 30 лет Победы, Первомайской и на 2-й Луговой, а также в пробках стоит улица Пермякова.

Машины тонут в лужах на дорогах. Километровая пробка образовалась на Щербакова и Магистральной. Одновременно с непогодой взлетели цены на такси. В среднем тариф снова подняли на 20 – 30%.

Напомним, град и ливень мощнейшей волной обрушились на Тюмень 19 июля 2023 года.