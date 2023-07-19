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НовостиНедвижимость19 июля 2023 11:33

Средневековый замок на Червишевском тракте в Тюмени продали за 39 млн рублей

Единственным участником, который подал заявку на торги, стала предприниматель Галина Кузнецова
Серафима Краснова
Единственным участником, который заявился на торги, стала предприниматель Галина Кузнецова.

Единственным участником, который заявился на торги, стала предприниматель Галина Кузнецова.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени наконец-то продали долгострой на Червишевском тракте, который раньше находился в собственности депутата областной думы Владимира Пискайкина. Здание, которое напоминает средневековый замок, продали за 39 миллионов рублей, указано в документации.

«Единственным участником, который заявился на торги, стала предприниматель Галина Кузнецова», – говорится в документе.

Ранее Галина Кузнецова уже пыталась выкупить долгострой, но контракт заключать с ней не стали. Предпринимательница принимала участие в торгах в феврале 2023 года.

За это время объект подешевел в два раза с 70 миллионов рублей.