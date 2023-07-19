Средневековый замок на Червишевском тракте в Тюмени продали за 39 млн рублей

Единственным участником, который заявился на торги, стала предприниматель Галина Кузнецова. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени наконец-то продали долгострой на Червишевском тракте, который раньше находился в собственности депутата областной думы Владимира Пискайкина. Здание, которое напоминает средневековый замок, продали за 39 миллионов рублей, указано в документации.

«Единственным участником, который заявился на торги, стала предприниматель Галина Кузнецова», – говорится в документе.

Ранее Галина Кузнецова уже пыталась выкупить долгострой, но контракт заключать с ней не стали. Предпринимательница принимала участие в торгах в феврале 2023 года.

За это время объект подешевел в два раза с 70 миллионов рублей.