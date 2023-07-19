В центре Тюмени выставили на продажу коттедж с башней и гриль-зоной за 60 млн рублей

В центре Тюмени выставили на продажу коттедж с «башней». Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени выставили на продажу необычный коттедж с башней за 60 миллионов рублей. Здание расположено в центре города, на улице Орловской. Частный дом находится на трех сотках земли, в нем несколько этажей. Рядом имеются два парковочных места.

На первом этаже дома располагается помещение, предназначенное для ведения бизнеса. Кроме того, в доме с башней есть панорамные окна в пол, теплые полы и четыре санузла. Гриль-зона, беседка и зеленые насаждения – всё это и не только имеется в доме за 60 миллионов рублей.

Напомним, что тюменские власти продадут два объекта культурного наследия в Тобольске и Тюмени, построенные на рубеже XIX – XX веков.