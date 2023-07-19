В Тюмени офицер полиции уволился с работы, не вернув долг за обучение

Подразделение МВД обратилось в Ленинский районный суд с иском. Фото: Татьяна Коркина

Подразделение МВД РФ по городу Тюмени обратилось в Ленинский районный суд с иском, чтобы взыскать с сотрудника деньги, которые были потрачены на его целевое обучение. Судом было установлено, что 1 сентября 2019 года молодой парень поступил в Уральский юридический институт МВД России.

Мужчина заключил договор с подразделением МВД, в котором говорится, что госорганы обучат студента за свой счет, а после этого он должен прослужить в органах внутренних дел почти пять лет.

Цена обучения составляет 40 тысяч рублей. Тюменец завершил обучение, его назначили в батальон охраны и конвоирования подозреваемых. Однако не прошло и шести месяцев, как парень уволился. Он написал заявление, тогда ему вручили уведомление о возмещении затрат на обучение.

Изначально молодой человек согласился выплатить компенсацию до декабря 2022 года, но не вернул долг. Через суд МВД затребовало с бывшего офицера 33 тысячи 760 рублей за обучение и тысячу госпошлину.