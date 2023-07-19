В Тюмени построят новую улицу, которая соединит Ф. Салманова с объездной

Протяженность новой магистрали составит почти 2,8 километра. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени появится новая улица, которая продлится от развязки на Червишевском тракте до улицы Фармана Салманова. Соответствующая документация была опубликована на официальном сайте «Госзакупки». Заказчиком является Управление автомобильных дорог Тюменской области.

«Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации «Строительство автомобильной дороги от транспортной развязки на пересечении Обход д. Ожогино с федеральной автомобильной дорогой Р-254 «Иртыш». Подъезд к Тюмени до Второго транспортного кольца. Участок от транспортной развязки до ул. Ф. Салманова (г. Тюмень)», – указано в документе.

Протяженность новой магистрали составит почти 2,8 километра. Стартовая цена контракта – 58,5 миллиона рублей. Заявки на аукцион принимаются до 3 августа, после 15 числа результаты конкурса станут известны.