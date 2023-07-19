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НовостиЗдоровье19 июля 2023 8:29

У жителя Ишима врачи обнаружили полный кишечник глистов

Заражение глистами происходит при употреблении сырой или недоваренной пищи
Серафима Краснова
Заражение глистами происходит при употреблении сырой или недоваренной пищи.

Заражение глистами происходит при употреблении сырой или недоваренной пищи.

Фото: Татьяна Коркина

У жителя Ишима обнаружили полный кишечник глистов. 60-летний пациент почувствовал дискомфорт и боли в области живота, он обратился в больницу № 4. Во время проведения обследования медики не диагностировали у него ни воспаления, ни повреждений, а также не выявили патологий.

Врачи определили, что организм пациента заражен паразитами. Специалисты с помощью эндоскопа смогли увидеть состояние кишечника изнутри.

– В этом случае глисты были на протяжении всего кишечника, вплоть до слепой кишки. Об их наличии мужчина даже не подозревал. Пациент направлен на амбулаторное лечение, – заявил врач-эндоскопист ОБ № 4 Сухробжон Набижонов.

Напомним, заражение глистами происходит при употреблении сырой или недоваренной пищи. Например, рыбы и икры. Чтобы не заразиться, медики рекомендуют строго соблюдать правила кулинарной обработки рыбы.