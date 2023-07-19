У жителя Ишима врачи обнаружили полный кишечник глистов

Заражение глистами происходит при употреблении сырой или недоваренной пищи. Фото: Татьяна Коркина

У жителя Ишима обнаружили полный кишечник глистов. 60-летний пациент почувствовал дискомфорт и боли в области живота, он обратился в больницу № 4. Во время проведения обследования медики не диагностировали у него ни воспаления, ни повреждений, а также не выявили патологий.

Врачи определили, что организм пациента заражен паразитами. Специалисты с помощью эндоскопа смогли увидеть состояние кишечника изнутри.

– В этом случае глисты были на протяжении всего кишечника, вплоть до слепой кишки. Об их наличии мужчина даже не подозревал. Пациент направлен на амбулаторное лечение, – заявил врач-эндоскопист ОБ № 4 Сухробжон Набижонов.

Напомним, заражение глистами происходит при употреблении сырой или недоваренной пищи. Например, рыбы и икры. Чтобы не заразиться, медики рекомендуют строго соблюдать правила кулинарной обработки рыбы.