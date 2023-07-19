Соревнования «Пожарная тяга» в Тобольске объединят профессионалов со всей России

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.
Соревнования «Пожарная тяга. Сибирский характер» в Тобольске объединят профессионалов нескольких регионов России: Тюменской, Челябинской областей, а также Югры и Ямала.
– 12 августа более 30 атлетов выйдут на Красную площадь Тобольского кремля, чтобы посостязаться в силе и выносливости. Участниками станут действующие сотрудники пожарных частей. Старт – в 13.30, – рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.
В программу включены такие мероприятия, как борьба спортсменов, выставка пожарной техники, выступления парашютистов и вертолета, интерактивы для зрителей с призами, фаер-шоу.
Вести соревнования будет восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса Михаил Кокляев.