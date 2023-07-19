В Тюменской области учителя физкультуры осудили за травму второклассника на уроке

Причина несчастного случая - отсутствие должного контроля со стороны учителя. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменском районе физрука оштрафовали на крупную сумма за травму ученика на уроке. Закрытый перелом костей правого предплечья получил второклассник одной из сельских школ. По данным прокуратуры, в апреле 2023 года на уроке физкультуры, который проходил на свежем воздухе, мальчик спрыгнул с перекладины и сломал руку.

– Причина несчастного случая – отсутствие должного контроля со стороны учителя. В медицинском учреждении мальчику оказали помощь и диагностировали сложный закрытый перелом костей правового предплечья, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сотрудники ведомства вынесли предупреждение директору школы об устранении нарушений закона, в отношении учителя физической культуры возбудили дело об административном правонарушении. Также суд привлек учителя к ответственности, ему грозит штраф.