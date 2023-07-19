Александровский сад в Тобольске проходит капитальный ремонт и работы по благоустройству

Фото: Максим Афанасьев / Telegram-канал.

На первом этапе благоустройства Александровского сада в Тобольске в 2023 году проведут озеленение, установят фонтан и создадут детскую площадку для игр. В рамках второго этапа в 2024 году у сада построят парковку на 86 мест и стоянку для общественного транспорта. Такое заявление сегодня сделал глава Тобольска Максим Афанасьев во время рабочей поездки в город.

Эксперт в области туризма, член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский, прокомментировал благоустройство Александровксого сада в Тобольске. По мнению специалиста, после окончания благоустройства город имеет все шансы стать привлекательным местом для отдыха и разнопланового досуга.

– Тобольск – это известная точка притяжения для туристов. Общественные пространства, которые отражают историю города, региона, да и России в целом востребованы среди жителей и гостей города, – заметил Борис Корсунский.

Кроме того, в Александровском саду идут археологические раскопки. Мэр Тобольска Максим Афанасьев уточнил, что результаты работы археологов уже используются на практике – дизайн канализационных люков на Базарной площади в Нижнем посаде решено выполнить в виде монет, которые найдены при раскопках.