Оказание адресной помощи – в приоритете

Фото: Тюменская городская дума.

Тюменские депутаты отчитываются о результатах своей деятельности. Информация ежедневно размещается на официальном сайте городской думы.

За отчетный период в адрес депутата по избирательному округу № 18 Андрея Потапова поступило 109 обращений. В своей работе народный избранник с особым вниманием относится к оказанию адресной помощи. Так, в марте жители микрорайона Матмасы изготовили более 200 окопных свечей для отправки в зону специальной военной операции. В зимний период по просьбе семьи военнослужащего депутат приобрел пять кубов дров.

Не остался в стороне Андрей Потапов и в период объявления режима ЧС из-за природных пожаров. Он объединил более тысячи тюменцев, желавших помочь в ликвидации возгораний. Вместе с представителями МЧС добровольческий отряд помогал в ночном патрулировании в СНТ и населенных пунктах, в разборе сгоревших сооружений. Параллельно в общественной приемной депутата работал штаб по сбору гуманитарной помощи.

Продолжилась и работа по привлечению жителей микрорайонов Мыс, Матмасы к обсуждению и выбору территорий для благоустройства в 2024 году. На особом контроле у Андрея Потапова остается проведение капремонта здания Дома культуры «Водник» и строительство нового филиала школы искусств имени В. В. Знаменского на Мысу.

Депутат по одномандатному избирательному округу № 7 Наталья Проскурякова провела 26 личных приемов граждан. Одним из важнейших направлений ее работы остается реализация наказов избирателей, полученных в ходе предвыборной кампании 2018 года, а также поступающих в текущем созыве. Так, в сквере имени Владислава Крапивина были установлены арт-объекты. На улице Полевой, в сквере имени Героя Советского Союза генерала Карбышева, выполнено озеленение мемориальной территории.

По целому ряду объектов произведено комплексное благоустройство дворовых территорий, на 9 жилых многоквартирных домах округа заменили кровлю, в 7 домах капитально обновили инженерные коммуникации.

В течение отчетного периода Наталья Проскурякова выступила организатором и участником массовых мероприятий, направленных на формирование мотивации к открытию собственного дела жительницами города и региона.

Работу с населением ключевым направлением считает и Наталья Путина. По своему избирательному округу № 25 она провела 75 приемов граждан и 8 встреч с избирателями. В ее адрес поступило 40 обращений. Наибольшее количество касалось поощрения наградами Тюменской городской думы, вопросов социальной поддержки, обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Кроме того, поступали и запросы по оказанию финансовой помощи и предоставлению жилья.

В рамках реализации национального проекта «Культура» в округе депутата ремонтируют библиотеку № 16. Темп и качество проводимых работ Наталья Путина оценила лично во время объезда.

В общественную приемную депутата по единому избирательному округу Сергея Пыхалова за отчетный период обратились более 70 человек. Всего поступило 44 обращения, в том числе 2 коллективных. Как и прежде, основными волнующими горожан вопросами остаются улучшение жилищных условий, оказание помощи семьям и одиноко проживающим гражданам, работа управляющих компаний, начисление платежей за коммунальные услуги, работа общественного транспорта и др.

Так, оказано содействие жительнице частного сектора в процессе подключения жилого дома к сетям газораспределения, а многодетной семье, пострадавшей от пожара, в получении для проживания временного жилого помещения из маневренного фонда. Проведены встречи с трудовыми коллективами и общественными организациями.

По ходатайству Сергея Пыхалова наградами городской думы поощрены 7 человек, благодарственными письмами депутата – 43 человека.

Оказание содействия в решении вопросов ЖКХ и благоустройства оставалось в приоритете и у депутата по одномандатному избирательному округу № 5 Алексея Рагозина. За год он провел 34 приема граждан.

Так, для детворы, проживающей в районе Учхоз, народный избранник за счет собственных средств, при взаимодействии с управой Калининского округа, восстановил детскую игровую площадку. На ней появилась новая карусель, восстановлены турниковый комплекс, детская песочница, а также установлены новые лавочки и урны.

Помимо этого, в одном из популярных мест для отдыха и семейных прогулок жителей – аллее Молодоженов – при содействии депутата установлены новые опоры освещения. Они были специально разработаны и изготовлены для этой площадки и после установки образовали красивую арку.

Подробно ознакомиться с отчетами можно на сайте Тюменской городской думы.