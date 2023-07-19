На Урале с января по июнь 2023 года сдали 4,3 млн квадратных метров жилья

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Росстате подвели итоги по вводу жилья за первое полугодие. По данным статистиков, на Урале с января по июнь сдали 4,3 миллиона квадратных метров жилья, что почти на 13% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Полномочный представитель Президента РФ по УрФО Владимир Якушев отметил важность строительства многоквартирных домов, ведь экономика регионов построена на промышленности, жизнь в них преимущественно сосредоточена вокруг промышленных центров.

– Строительство многоквартирных домов – это инвестиции в территорию, которые имеют мультипликативный эффект на многие смежные отрасли экономики. Это стимул для обновления коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры. Вместе с современным комфортным жильем люди получают целый комплекс услуг в разных сферах – в здравоохранении, образовании, культуре, спорте, отдыхе, – пояснил Владимир Якушев.

Согласно результатам 2022 года, на Урале доля нового жилья, расположенного в многоквартирных домах, превысила объемы введенного в строй индивидуального жилья. При общем объеме ввода по округу 4,6 миллиона квадратных метров пришлось на МКД.