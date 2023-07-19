Глава Следкома Александр Бастрыкин негативно оценил работу тюменских следователей в сфере коррупции

Фото: Следственный комитет РФ.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин негативно оценил качество следствия коррупционной направленности в Тюменской области. На совещании по вопросам расследования он добавил, что в Следственных комитетах по Красноярскому краю и Республике Хакасия, Костромской и Новосибирской областям допущены факты волокиты.

– Отдельно глава СКР остановился на противодействии коррупции в сфере ОПК. Он потребовал работать в данном направлении во взаимодействии с компетентными органами для оперативного получения материалов, – заявили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

В конце Бастрыкин заслушал доклад о расследовании дел в отношении мигрантов в подмосковных Фрязино и Котельниках.

Напомним, глава Следственного комитета Бастрыкин потребовал от тюменских следователей отчет по уголовному делу с изнасилованной в подъезде девочкой. Подростки, которых обвиняют в надругательстве, до сих пор не понесли наказания.